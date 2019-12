ao longo da sua história milenar, a humanidade progrediu no conhecimento científico e melhorou gradualmente sua conscientização sobre os direitos humanos

, pelos desamparados, pelos pobres e pelos marginalizados".





Um Papa cercado por inimigos poderosos Francisco enfrenta uma Cúria à beira da falência e quase ingovernável: Auditor Geral sabotado, milhões de euros escondidos na Suíça, cardeais sob suspeita, negócios imobiliários duvidosos, demissões e buscas em vários departamentos e dezenas de milhões de euros doados pelos fiéis usados para pagar contas correntes e luxos - Mundo , Sábado.







Ainda que afirme que "a instituição do casamento, constituída pela relação estável entre marido e mulher, é constantemente apresentada como evidente e normativa em toda a tradição bíblica", poderá haver espaço para a aceitação de formas não "evidentes" nem "normativas", mas nunca a "promoção exclusiva da união heterossexual em favor de uma aceitação análoga da homossexualidade e das uniões homossexuais".



A abertura da Santa Sé é um sinal que tem sido dado pelo Papa Francisco, que em abril disse a um homem homossexual que quem exclui as pessoas com a sua orientação sexual "não tem um coração humano". Os comentários deixaram enfurecidos a ala mais conservadora da Cúria.



A Livraria Editorial do Vaticano publicou um ensaio na passada segunda-feira no qual se pode ver alguma abertura da Comissão Bíblica Pontifícia para a aceitação da "homossexualidade e das uniões homossexuais como expressão legítima e digna do ser humano".O documento com o título "O que é o Homem? Um itinerário de antropologia bíblica" afirma que ", testemunhando um crescente respeito pelas minorias