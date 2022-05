Vamos voltar a ver hidroaviões no Tejo

A notícia foi tornada pública a 1 de abril e houve até quem suspeitasse tratar-se de uma das tradicionais mentiras desse dia, mas não era. A Administração do Porto de Lisboa (APL) lançou mesmo o processo para certificação de um aeródromo naval no mar da Palha, estuário do Tejo, destinado a acolher voos turísticos em hidroavião. No centenário da travessia aérea do Atlântico Sul por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, é o primeiro passo para o regresso de uma atividade com história e histórias nas águas de Lisboa.