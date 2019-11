Vacas nadam mais de seis quilómetros depois de terem sido levadas por furacão

Três vacas nadaram 6,43 quilómetros após terem sido levadas para longe dos seus pastos pelas grandes ondas do Furacão Dorian. Os animais, que pastavam na zona de Cedar Island, na Carolina do Norte, foram encontradas em terra, na zona de Outer Banks. Com elas, terão ido 28 cavalos e 17 vacas, mas os restantes animais não sobreviveram.Desaparecidas desde dia 6 de setembro, os donos das três vacas pensavam já tê-las perdido, no entanto foram encontradas pela população de Outer Banks enquanto pastavam nos seus novos terrenos, muito pacificamente. Em declarações ao The Guardian, um membro da guarda florestal de Outer Banks afirmou que foi uma sorte estas não terem acabado no meio do Oceano Atlântico."Diria que daqui a Cedar Island são cerca de quatro milhas (6,43 quilómetros). E todos estes animais foram apanhados quando um pequeno tsunami se formava. Nunca as poderemos saber, mas estas vacas teriam histórias maravilhosas para contar", apontou o guarda florestal.As vacas são conhecidas por serem adeptas de natação, mas numa modalidade mais calma. Esta, pelo contrário, terá sido uma prova de força e resistência.