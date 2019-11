As autoridades inglesas estão no rasto de ladrões que terão roubado brinquedos sexuais num valor aproximado de um milhão de dólares.Os brinquedos sexuais foram roubados de um camião estacionado em Northamptonshire, em Inglaterra, entre a 1h00 e as 6h30, a 18 de setembro, revela uma publicação do Facebook.Entre os artigos roubados contam-se vários tipos de vibradores, refere a Cosmopolitan.Na publicação onde pede que quem tiver pistas sobre este roubo entre em contacto com a polícia de Northamptonshire contam-se mais de sete mil comentários, muitos deles a fazer trocadilhos entre o assalto e os brinquedos sexuais. Entre os trocadilhos mais aplaudidos estão alguns como: "Os suspeitos já devem estar algemados e tudo", ou "Vão receber uma sentença dura quando forem apanhados".A polícia de Northamptonshire respondeu nessa mesma publicação afirmando: "Como sempre, os vossos comentários não desiludem".