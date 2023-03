Uma menina de 11 anos foi violada em Espanha. Vídeo foi visto por dezenas de estudantes

Dezenas de estudantes que frequentavam a mesma escola de uma aluna de 11 anos que foi violada por seis menores na casa de banho de um centro comercial em Badalona, Barcelona, terão visto o vídeo do momento e não fizeram queixa.







Marta Vitorino/Correio da Manhã

Foi o irmão da vítima, que frequenta a mesma escola que um dos agressores, quem alertou as autoridades para o ocorrido depois de saber que o vídeo circulava entre os colegas. Foi também desta forma que o caso foi denunciado um mês depois, quando o irmão teve acesso às imagens e falou com a vítima.Os técnicos da Secretaria de Educação espanhola referem que já estão a atuar para proteger as vítimas, uma vez que o irmão da menina que foi violada também está a receber proteção depois de ter recebido ameaças anónimas. Segundo a polícia, o autor destas ameaças já foi identificado.O caso ocorreu em outubro de 2022 mas apenas foi tornado público este mês quando um dos agressores mais velhos, ainda assim com menos de 16 anos, foi internado num centro de menores por decisão de um juiz. Já tinha antecedentes criminais pelo mesmo crime. Um outro agressor, com mais de 14 anos, ficou em "liberdade vigiada" e os restantes três envolvidos não vão ser alvo de sanções judiciais por terem menos de 14 anos.A polícia espanhola recusou-se a dar mais pormenores sobre o caso, uma vez que estão envolvidos menores de idade mas deixou um aviso: "Como sociedade temos um problema e precisamos urgentemente de uma abordagem para a educação sexual dos menores. Deve ser uma prioridade dos pais, mães, educadores, amigos que veem as coisas e ouvem comentários, tenham uma estratégia e para que entendamos que isto não pode ser tolerado."O Ministério da Educação acionou a Unidade de Apoio a Alunos em Situação de Violência, pelo que muitos dos alunos da escola estão agora a ter acesso a sessões de terapia e a admitir que viram as imagens e não fizeram queixa.O caso torna-se ainda mais dramático uma vez que, por serem menores de 14 anos, os agressores não vão ser responsabilizados criminalmente nem transferidos de escola. A situação já levou a família dos dois menores a ponderar deixar a cidade onde sempre viveram pelas marcas psicológicas deixadas nas crianças.Em 2022, 12,7% das agressões sexuais que ocorreram na Catalunha foram cometidas por menores. Do lado das vítimas estas estatísticas são ainda mais alarmantes: em 2022, 38,2% das vítimas tinham menos de 18 anos e 15% tinham menos de 12 anos.