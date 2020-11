A GNR apreendeu 84 aves, um macaco-prego-das-Guianas, um veado vermelho, três cervos, quatro chitais e três antílopes, no âmbito de uma operação internacional de proteção da vida selvagem, anunciou a força de segurança em comunicado.A Operação Thunder 2020 decorreu de 14 de setembro a 11 de outubro e envolver vários países. A nível internacional foram detidos 699 pessoas e recuperados mais de 45.500 espécimes vivos. Neste conjunto, incluem-se 1.400 tartarugas e cágados (6.000 ovos), 15.878 plantas e 1.800 répteis. Entre as apreensões contam-se ainda 1.300 quilos de marfim, 1.000 quilos de escamadas de Pangolin ou 56.200kg de produtos marinhos.A operação em Portugal contou com 159 ações, das quais, resultaram 156 animais fiscalizados, dez autos de contraordenação e a apreensão de vários espécimes.A GNR coordenou a Thunder 2020 em Portugal juntamente com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Colaboraram ainda a PSP, a Polícia Judiciária (PJ), o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). "Estas entidades desenvolveram estas ações principalmente no âmbito da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção, também conhecida como Convenção de Washington ou CITES, da qual 180 países aderiram e cujo objetivo é o de assegurar que o comércio de animais e plantas não coloque em risco a sua sobrevivência no estado selvagem", explica a GNR em comunicado.