A sétima edição do Porto/Post/Doc decorre num contexto atribulado. O estado de emergência obrigou o festival a reagendar a programação do primeiro fim de semana, espalhando-a pelos outros dias da semana, e trouxe pela primeira vez a vertente streaming para o cartaz, que terá grande parte do programa em video on demand, na plataforma Shift72, entre 21 de novembro e 13 de dezembro.Este ato de resistência acaba, indiretamente, por se misturar com a temática do festival, que, partindo de 60 filmes de diferentes contextos cinematográficos e épocas históricas, reflete sobre a Cidade do Depois.Entre utopias desfeitas, distopias que assumem contornos reais, testemunhos do quotidiano e imaginários de ficção científica, destacamos cinco obras.• Sessão de abertura • 20/11, 19h, RivoliO filme parte de um espetáculo apresentado na Broadway, que por sua vez parte do sétimo álbum da carreira do ex-vocalista dos Talking Heads. Curioso que o desenlace deste processo plurilinguístico coincida no tempo com a campanha eleitoral americana e com a vitória de Joe Biden - Biden diz que quer unir e sarar a América, e Byrne, em linha com o seu projeto Reasons to be Cheerful, quer resgatar a nossa confiança na humanidade. Portanto, o que podemos esperar de David Byrne’s American Utopia, em estreia, é uma alegre encenação de Byrne, com uma banda e bailarinos, que, através da música e da lente de Spike Lee, se manifestam contra a injustiça e se lançam de braços abertos na celebração da vida.• Competição Internacional • 23/11, 20h30, RivoliIntegrando a Competição Internacional do festival, composta por nove longas-metragens, A Nossa Terra, O Nosso Altar é um documentário comovente que acompanha o processo de despejo e destruição das torres do Bairro do Aleixo. O projeto começou a ser idealizado pelo realizador André Guiomar em 2013, quando já tinham sido demolidas as duas primeiras torres, e arrastou-se até 2019, altura do desaparecimento definitivo do bairro. A Nossa Terra, O Nosso Altar é um testemunho dos longos anos de incerteza de uma comunidade que, pertencendo a um lugar específico, já não se sentia mais parte dele, vivendo numa angústia e num desalento crescentes. Estreia nacional.• Transmission • 26/11, 20h15, Passos ManuelA secção Transmission, dedicada ao cinema feito a partir de movimentos culturais, histórias e lugares habitados pela música, é um dos pilares identitários do festival. São cinco os documentários em competição, em que se inclui este White Riot. Misturando entrevistas atuais com imagens de arquivo, Rubika Shah recupera o ambiente anti-imigração vivido nos anos 70 em Inglaterra, ampliado e propagado pela extrema-direita da Frente Nacional Britânica, e a reação que levou ao aparecimento do movimento punk-rock britânico Rock Against Racism, um dos principais pontos de resistência contra os ideais fascistas. The Clash, Steel Pulse, X-Ray Spex ou Sham 69 foram algumas das bandas que deram força a este movimento que desafiava o status quo do Keep Britain White através da música.• Cidade do Depois • 25/11, 17h, RivoliEm diálogo com o ciclo de conferências Fórum do Real, que tem três sessões de conversas agendadas para 25, 26 e 27 de novembro - nas quais participarão o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, o cineasta João Salaviza e a historiadora Pascale Cassagnau - a secção Cidade do Depois é o espaço de reflexão sobre as problemáticas em torno da cidade. O êxodo rural, a migração, a guerra ou a guetificação são alguns dos temas explorados por dez filmes realizados durante o último século até aos dias de hoje. Entre eles encontramos La Jetée, do realizador, fotógrafo e escritor francês Chris Marker. O filme, lançado em 1962, é considerado um dos grandes marcos da corrente Nouvelle Vague. Na mesma sessão será também transmitido Paris Qui Dort, filme mudo francês de 1925, o primeiro realizado por René Clair.• Sessão de encerramento • 27/11, 19h, RivoliPara a sessão de encerramento, o Porto/Post/Doc apresenta mais uma estreia nacional: MLK/FBI é o documentário que relança a discussão sobre o papel do FBI no enfraquecimento da autoridade de Martin Luther King como líder da comunidade negra do país. Baseado em arquivos recém-desclassificados, o filme de Sam Pollard explora a campanha de desacreditação de Martin Luther King levada a cabo pelo governo dos Estados Unidos, na qual o FBI teve uma atuação-chave.