Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

MAU TEMPO. EM DOIS MESES SÓ NÃO CHOVEU SEIS DIAS

Um país debaixo de água

Susana Lúcio
Susana Lúcio 11 de fevereiro de 2026 às 23:00

Depois de ventos ciclónicos terem arrasado o Centro, uma nova depressão encheu barragens, fez transbordar rios e inundou vilas e cidades um pouco por todo o lado, da Régua a Alcoutim.

Margarida Jorge, de 60 anos, teve um pressentimento ao fim de terça-feira, dia 3. “Desliguei o quadro elétrico e pus os secadores num ponto alto”, conta à SÁBADO. Mas a cabeleireira não previu o quanto as águas do rio Sado, em Alcácer do Sal, subiriam. “No meu salão, a água chegou a meio da parede, partiu a porta e derrubou para o chão um móvel de madeira maciça. Ainda estou em choque”, assume.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Regresso a Casa Casa inundada Casa nova Casa Sernancelhe Alcântara Ereira Rio Zêzere
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Um país debaixo de água