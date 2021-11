Um milhão por um terreno virtual

A localização é tudo. Quer seja na Avenida da Liberdade, em Lisboa, na Quinta Avenida, em Nova Iorque ou até no mundo de parcelas digitais que é a Decentraland. Quanto mais central – entenda-se que nesta realidade virtual falamos de estar perto de praças com eventos – mais caro. O mundo imobiliário virtual tem regras parecidas com as do real. Mudam as moedas é certo, que aqui não se fala em dólares, mas em criptomoedas.