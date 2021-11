Um dia nas corridas: dizer adeus a uma lenda e (não) ver Miguel Oliveira cair

Ao português faltou sorte mas não apoio, ainda que nas bancadas se avistassem mais cabeças tapadas por bonés com o 46 amarelo fluorescente de Il Dottore, do que com o 88 azul do “falcão” de Almada. A corrida foi frouxa, mas, como num festival de música sem bandas, entre bancas de porco assado, cerveja e merchandising, não faltou animação à penúltima prova do calendário Moto GP.

A montanha-russa de curvas cegas do Autódromo do Algarve já não impõe o respeitinho de antigamente. E por antigamente entenda-se novembro de 2020, quando a pista de Portimão recebeu provas de Moto GP pela primeira vez. A correr num circuito que conhecia como a palma da mão, Miguel Oliveira fez o hat trick: ganhou a pole position, venceu a corrida e fez a volta mais rápida. Passado um ano, os pilotos da prova rainha das duas rodas já perderam o medo. Pelo menos é esta a teoria de João Passos, na bancada "Portimão", para explicar o porquê de Miguel Oliveira partir da 17.º posição dali por duas horas. "O fator novidade já foi. Nesta fase todos os pilotos conhecem a pista", diz. "E aqui são todos muito bons."



João tem na cabeça um boné com o número de 46, o de Valentino Rossi. Diz que vai às corridas sempre que pode. Até no estrangeiro, mas só para ver as motas. "Abri a exceção no ano passado com a Fórmula 1, porque foi aqui. Por norma, uma vez por ano assisto a provas da Moto GP lá fora." Em 2018, viu Miguel Oliveira ganhar a última corrida da época na categoria Moto 2, em Valência. É um entendido na matéria, motivo pelo qual lhe perguntámos quais as possibilidades de o português voltar a fazer um brilharete no domingo.



"Vai ter pouca sorte, não tenho grande esperança", responde de pronto. Apontamos que o piloto de Almada se queixou de falta de aderência da mota durante as qualificações. "Já não serve de justificação", diz, "porque o outro piloto da KTM está à frente dele. Afinações da mota? Não sei. Posso emprestar-lhe a minha se ele quiser", remata, cáustico, este aficionado que não precisou de fazer muitos quilómetros para chegar ao autódromo, já que veio de Portimão. "Vim de mota, mas até podia ter vindo de bicicleta."