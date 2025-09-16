Sábado – Pense por si

Turismo global bate recordes

O número de turistas pelo mundo tem vindo a disparar. Portugal não é exceção e, segundo especialistas do setor, acidente do elevador da Glória não vai travar a tendência de crescimento

Se no ano 2000, o turismo global movimentou 698 milhões de turistas internacionais, em 2024 disparou para 1,45 mil milhões. Portugal é um dos destinos preferido por estrangeiros, tendo quase triplicado o número de visitantes de outros países entre 1995 e 2023 – de 9,7 milhões para 26,5 milhões. “O turismo tornou-se um dos setores mais dinâmicos da economia portuguesa, criou postos de trabalho diretos e indiretos, deu visibilidade internacional ao país e permitiu valorizar o património natural e cultural. Este processo ajudou a revitalizar não só os grandes centros urbanos, mas também destinos do interior que souberam captar novos fluxos turísticos”, diz, à SÁBADO, Mafalda Patuleia, diretora do departamento de Turismo da Universidade Lusófona.

