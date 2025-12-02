Sábado – Pense por si

Vida

Três anos para ser taxista em Londres

Susana Lúcio
Susana Lúcio 23:00

Os motoristas dos icónicos táxis pretos de Londres têm de decorar 2.500 ruas para receber a licença. O GPS não é permitido

Besart Bilalli passa oito horas do dia a estudar as ruas da cidade de Londres. Com um marcador preto, delineia num mapa da cidade o percurso mais rápido de uma das 320 rotas que tem de decorar para receber a licença de taxista. Depois, estica uma ponta de um fio desde o início do percurso e até ao fim, em linha reta, para se assegurar que é realmente a rota mais rápida. Tem de recitar os nomes das ruas, cruzamentos e rotundas do caminho escolhido, bem como indicar o nome dos hoteis, clubes privados, restaurantes, hospitais, teatros, monumentos, entre outros, localizados ao longo do percurso.

Investigação
