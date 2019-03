A banda britânica lamenta a morte do vocalista Keith Flint que foi encontrado morto em sua própria casa aos 49 anos, esta segunda-feira. "Descansa em paz, irmão Liam".

Keith Flint foi encontrado morto esta segunda-feira na sua casa em Essex, Inglaterra. O vocalista da banda britânica The Prodigy tinha 49 anos.



Numa publicação feita no Instagram da banda, o teclista Liam Howlett diz ter ficado profundamente abalado com a notícia, confirmando que Flint morreu durante o fim-de-semana.



"As notícias são verdadeiras, não posso acreditar que estou a dizer isto, mas o nosso irmão Keith tirou a sua própria vida este fim-de-semana", escreveu Howlett em nome da banda na conta oficial de Instagram dos The Prodigy.



A par de Keith e Maxim, Howlett é um dos pilares dos The Prodigy, estando na génese da banda. "Estou completamente abalado, irritado como tudo, confuso e destroçado... Descansa em paz, irmão."





começou por integrar os

como bailarino, mas em 1997, para o terceiro registo do grupo -

- deu voz a dois

do disco, "

" e "Breath" que atingiram o primeiro lugar dos

.

Os The Prodigy são uma das mais importantes bandas eletrónicas a sair do Reino Unido na década de 90. Quando o

de Bristol começou a ser explorado por bandas como os Portishead ou Morcheeba, os The Prodigy tinham uma abordagem mais barulhenta e dançável à música eletrónica. Juntamente com os Chemical Brothers e os Fatboy Slim, os Prodigy tornaram-se música obrigatória das

britânicas.

Para além de inúmeros prémios musicais, os

venderam dezenas de milhões de discos.

A banda, que passou por Portugal várias vezes, a última das quais no ano passado no cartaz do North Music Festival, no Porto, estava neste momento a promover o disco

, lançado em novembro, tendo agendada uma digressão pelos Estados Unidos em maio, para além de múltiplas participações em festivais de verão também já marcadas, lembra a agência Lusa.

The ProdigyThe Fat of the Landsinglestops musicais britânicostrip-hopravesThe ProdigyNo Tourists