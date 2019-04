A imagem de uma tartaruga em vias de extinção a pôr ovos numa pequena pista de aeroporto, nas Maldivas, foi, esta semana, partilhada e amplamente divulgada nas redes sociais.





"Apesar da construção da pista, a frequência com que as tartarugas visitam a ilha para desovar não diminuiu", explicaram as autoridades da ilha de Maafaru, onde a foto foi captada, ao jornal La Vanguardia.

Esta tartaruga, cuja imagem foi colocada no Twitter, serviu como um "grito" de alerta para a perda de habitats dos animais.



Na rede social, foram inúmeras as reações acerca da intervenção do Homem nesta questão.







Here's the same stretch of atoll in Maafaru in 2002 vs 2019 pic.twitter.com/ncISb3e84J — George Roff (@JezRoff) 12 de abril de 2019