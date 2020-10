TAG: uma nova experiência com chás

A mesa – gigante, imponente, feita da madeira de uma gigante e imponente árvore africana – enche a sala de jantar do TAG The Restaurant. Não é exagero nem poesia: se o projeto TAG não se enquadra no padrão da hotelaria (combina cinco suites com um restaurante e uma galeria de arte no mesmo lugar), menos cumpre os pressupostos de um espaço de restauração.



Aqui não há mais do que uma mesa na qual se podem sentar 12 pessoas e cinco lugares ao balcão da cozinha do chef. Na sala de jantar ou na cozinha, rodeadas de arte e com um espetáculo servido em 13 momentos, privilegiadas as pessoas que puderem ter esta experiência singular por €60 mais os pairings disponíveis por €25.



Explique-se o que precisa de ser explicado: no universo dos menus de degustação, o mais comum é que se acompanhe o desfile de pratos com uma parada de vinhos. No TAG The Restaurant, o chef Hugo Candeias desenhou um menu com as fundações na culinária portuguesa mas aprimorado com técnicas da mexicana (em que o chef se especializou nos últimos anos, enquanto liderava a cozinha do Hoja Santa, de Albert Adriá e Paco Méndez em Barcelona) que pode ser acompanhado por vinho ou por chá.



A ideia surgiu "numa reunião com Sebastian Figueras, da Companhia Portugueza do Chá", e foi de imediato posta em prática, até porque, para Hugo, era bem claro que a riqueza do chá traria valor acrescentado ao seu menu. "O pairing de chá colocou-me desafios interessantes e permite-nos servir ao mesmo ritmo os clientes que bebem vinho e os que não bebem álcool, o que não acontecia", diz. "Sendo que temos tido clientes que bebem álcool, mas optam por experimentar esta harmonização pela sua originalidade", acrescenta.



Para que a experiência da harmonização fosse ainda mais interessante, o chef Hugo Candeias e a sua equipa trabalharam com Sebastian, hoje o sommelier de chás do TAG The Restaurant. Com ele perceberam que a apresentação de um chá não é menos rica ou complexa do que aquela feita sobre um vinho. À mesa do TAG o cliente perceberá também que, tal como o vinho tem castas, também o chá é fortemente marcado pelas zonas de produção e métodos de secagem das suas folhas.



Num gesto original e ousado, Hugo e Sebastian decidiram ainda servir o chá em copos de vinho, de forma que a experiência de o beber fosse completa e os clientes pudessem apreciar a cor, a densidade, a textura do chá, dando-lhes ainda a possibilidade de descobrirem e distinguirem os aromas presentes, tal como fariam com vinho.



E assim, um chá verde Kukicha, do Japão, com notas de maresia, iodo, legumes cozidos e alcachofras tornou-se o parceiro perfeito para o crime que é um dos primeiros momentos deste menu de degustação, com o seu relevo de tártaro, a aguachile de amêijoa e uma tosta crocante de sapateira que pode revolucionar a forma como se olha para os recheios de sapateira que comemos toda a vida.