Uma t-shirt onde se lê "justiça de género" é o centro de uma nova campanha das Spice Girl para promover a igualdade de género. A peça de roupa, que também tem a estampada a mensagem #IWannaBeASpiceGirl, custa cerca de 20 euros e todas as receitas serão entregues à associação Comic Relief. Contudo, uma investigação do jornal The Guardian revela que estas t-shirts são feitas numa fábrica onde as mulheres ganham 90 euros por mês e trabalham 54 horas por semana."Não recebemos o suficiente e trabalhamos em condições desumanas", resumiu uma das trabalhadoras da fábrica no Bangladesh, que pertence a um ministro do governo daquele país. "É inverno, os meus filhos precisam de roupas quentes, mas nos últimos meses tenho-lhes dito para esperar, porque ainda não tenho dinheiro para as comprar", declarou outra das trabalhadoras.Ao mesmo jornal britânico, um porta-voz da banda frisa que as Spice Girls estão "profundamente chocadas" com esta notícia. Já a empresa responsável pela fábrica, a Interstoff Apparels, frisa que as denúncias "simplesmente não são verdade".