Estocolmo, 1793, um corpo aparece sem braços, sem pernas e sem olhos. O que aconteceu? Violência, mistério, perseguições de detetives e a eterna luta do bem contra o mal. Viciante, repleto de reviravoltas e como pano de fundo a Estocolmo do século XVIII. Descrito como O Nome da Rosa escandinavo, Niklas Natt och Dag dá-nos a atmosfera dos thrillers nórdicos mas repleto de detalhes históricos. Começou por nem conseguir uma editora para a primeira versão do livro 1793, hoje coleciona prémios: Prémio Livo do Ano, na Suécia, Prémio da Academia Sueca de Escritores de Crimes, Prémio para melhor romance Storytel Awards e Prémio Crimetime Specsavers.



Niklas Natt och Dag, de 41 anos, pertence a uma das mais antigas famílias nobres da Suécia e aventurou-se na escrita com 1793 - o primeiro de uma trilogia. O autor conduz-nos através da voz de vários narradores pelos horrores que um homem é capaz de cometer e através de uma investigação policial e de um inspector que acredita que todos têm direito a dizer a sua versão.



Agora em 1794, vamos reencontrar Mike Cardell e Anna Stina Knapp - do primeiro livro - e ver como Estocolmo está mais perigosa do que nunca. Em 2021, chegará o capítulo final.





Depois do sucesso do primeiro livro, é difícil escrever a sequela?

Para mim funcionou da seguinte forma: quando começas a escrever o teu primeiro romance és apenas um esquisito com hobby inútil. Depois sentes uma certa insolência a soprar-te ao ouvido que o teu primeiro rascunho, depois de terminado, é impossível de ser melhorado, e que qualquer hipotético futuro editor poderá sugerir mudar umas vírgulas de sítio, mas não mais que isso.



Acontece que ninguém queria sequer o meu primeiro rascunho. Durante os anos de rejeição, reescrevi o livro oito vezes, o que me permitiu ver a diferença entre o primeiro rascunho e o final. Mesmo assim, ao escrever o segundo livro, achas que já aprendeste alguma coisa, e dizes para ti próprio que o primeiro rascunho estará muito próximo da versão final. Mas as coisas não funcionam assim. Agora, à terceira vez, já sei que o meu processo é produzir uma primeira versão com o objetivo principal de tornar visíveis as minhas falhas, para que possa reescrever e melhorá-las. Com a falácia do génio instantâneo destruída, torna-se um pouco mais difícil escrever o primeiro rascunho, porque suspeito instintivamente quando estou a escrever o que vou querer apagar, mudar ou acrescentar.

Em resumo, antes de começar, sei que o trabalho que estou a fazer naquele momento não vai ser bom o suficiente e isso pode ser frustrante. Agora já estou a terminar a primeira versão, estou ansioso para começar a primeira rescrita para chegar ao ponto em que é claro quais ideias funcionam como previsto. Enquanto reescrevo e corrijo, por vezes, aparecem novas ideias que têm um impacto enorme e ai fico numa situação em que qualquer autor gostava de ter: começas a ter a ilusão de que o teu texto tem vida própria e quer ir numa determinada direção.

Quais são os maiores desafios ao escrever um livro?

Um grande desafio ao escrever ficção histórica tão correta quanto o possível e conseguir equilibrar os detalhes históricos, para que não se transformem numa imensidão e acabem por sufocar o resto do livro, e até se transformem em personagens exóticas por si só. Mas maiores parecem ser os desafios que qualquer autor enfrenta: como é que junto uma série de frases e manipulo-me a mim e ao leitor a sentir uma relação com as personagens e a preocupar-me com o destino delas?



Esperava o sucesso de 1793?

Não. Tinha expectativas muito realistas. A Suécia é um país pequeno e são poucos os que podem viver apenas dos livros, apesar de terem sucesso. Ter escrito um livro sobre um período obscuro na história da Suécia fazia com que não tivesse sequer pensado em mercado externo. Por isso, aceitei desde o início que seria quase um hobby, escreveria nos meus tempos livres à noite, nos fins-de-semana, e iria viver do meu trabalho como jornalista freelancer. E estaria ótimo para mim, já que o meu sonho estaria a realizar-se na mesma. O meu objetivo era ter um livro que não vendesse demasiado mal para continuar a ter um editor.

O primeiro livro 1793

Como se sente sabendo que criou um novo género?

Contesto isso fortemente. A minha principal inspiração para 1793 foi o livro de Umberto Eco, O Nome da Rosa, de 1980, que é difícil de classificar porque é um hibrido entre romance histórico, uma história de detetives e uma reflexão filosófica, que adoro profundamente e que me impressionou em tantas formas diferentes durante o meu processo de escrita. Claro, que não sou o único a ser inspirado por esse romance, apesar da tradição do detetive ser mais forte nuns países do que noutros. Espero sinceramente que alguém encontre um divertimento no meu livro e que se ainda não tenha lido o livro de Eco que vá a correr à livraria comprá-lo. Ou pelo menos veja o filme, que foi o primeiro do Christian Slater e o último bom que o Sean Connery fez.



O que o atrai na Estocolmo do século XVIII?

Quando era adolescente, ouvia músicas escritas no séc. XVIII pelo poeta Carl Michael Bellman, quando eram reinterpretadas e cantadas por operários dos anos 70. Nessa altura começou o meu amor pela Estocolmo do século XVIII.



Como a descreveria?

Caótica, suja, sem higiene, alcoólica, arruinada por uma guerra cínica com a Rússia, de natureza quase feudal, pouco tocada pelo iluminismo mas ainda com grande paranoia por causa as ideias da Revolução Francesa.



No seu livro, explora a natureza humana e como o nosso passado influencia o futuro. Como vê a natureza humana?

Acho que somos a melhor espécie de predadores que o planeta já viu, e que o nosso único inimigo natural somos nós mesmos.



Acredita na redenção humana?

Falando a nível pessoal, sim. Colectivo, não.





"QUANDO SAIR A ÚLTIMA PARTE DO LIVRO E TIVER DE DIZER ADEUS ÀS PERSONAGENS SERÁ UM POUCO COMO MATAR OS MEUS MELHORES AMIGOS"

Enquanto escreve, vive com as personagens na sua cabeça?

Sempre achei que ler era a melhor forma de escapatória, até começar a escrever por esse mesmo motivo. As personagens estão sempre presentes de uma forma ou de outra, num fluxo constante enquanto estou a escrever. Acho que, daqui a um ano, quando sair a terceira e última parte, e tiver de dizer adeus a todos eles para sempre, e à Estocolmo do final do século XVIII, que adoro profundamente, apesar de tudo, será um pouco como matar os meus melhores amigos.



Foi difícil descrever as cenas mais violentas?

Era um miúdo nervoso e assustadiço e virei-me para a ficção de horror para enfrentar esse meu lado. Parte da magia da literatura é que podes explorar emoções difíceis e taboos na segurança do teu quarto. Fui criado pelo Clive Barker [escritor inglês], HP Lovecraft [escritor norte-americano que fição gótica e de terror] e manga violenta, isso deixou uma marca permanente, e talvez a um nível mais elevado de aceitação para este tipo de leituras comparado com um leitor médio.



Por outro lado, acho que a violência é horrível e deve ser descrita dessa forma, até ao ponto de causar repulsa. Uma senhora holandesa uma vez veio ter comigo em Amesterdão e disse-me: "Estava a ler o seu livro enquanto tomava o pequeno-almoço, e veio-me vomitado à boca." Eu comecei por pedir desculpa por lhe ter estragado o pequeno-almoço, mas ela abanou a cabeça e disse: "Não. Eu contei-lhe isso como um elogio à sua escrita." Esse foi um dos elogios mais estranhos que recebi, à parte do episódio de quando fui operado à mão, porque fiz um corte com uma faca, e a anestesista me disse que os meus nervos eram lindos no raio-x.

Descende de uma das famílias nobres mais antigas da suécia. Como é a sua relação com essa herança?

Não é assim bem como poderia pensar. Os últimos privilégios da nobreza acabaram nos anos 90 e eram anacrónicos na verdade (acho que até essa data eu tinha direito de construir um moinho nas minhas terras sem autorização do soberano). A minha família, por mais antiga que seja, teve uma das maiores fortunas acumuladas na Suécia, depois de muito sucesso entre 1200 e 1600. A dada altura, as moedas do reino chegaram a ter o brasão da nossa família. Mas um único herdeiro conseguiu esbanjar a fortuna durante a sua vida, no final de 1600, desde essa altura fizemos a nossa vida como oficiais militares, e nos tempos modernos, somos pessoas normais (mas com um nome esquisito).





O escritor descende da mais antiga família nobre da Suécia





Sempre quis ser escritor?

Era um miúdo solitário e virei-me para os livros. Percebi que desde que estivesse a ler, sentia-me acompanhado e entre amigos, e que a relação com o autor – mesmo que já estivesse morto ou muito distante – era muito próxima e importante. Queria fazer parte dessa mesma magia. O medo da mediocridade e do falhanço manteve-me afastado da escrita durante muito tempo, só quando tinha 35 anos é que estava pronto para correr o risco de destruir o meu sonho.





Que livros lia na infância?

A minha primeira experiência da magia da ficção, no sentido que senti imediatamente que o mundo ficional era verdadeiro e que aquele em que vivia era uma mentira, foi uma série de novelas gráficas chamadas Elfquest. Depois disso, O Senhor dos Anéis tornou-se uma obsessão. Depois, enquanto adolescente, ler O Nome da Rosa teve um impacto enorme.



Escreveria um livro sobre a pandemia?

Por coincidência, estou a escrever neste momento sobre varíola, que foi uma grande epidemia no século XVIII, e uma doença que levou ao fenómeno da vacinação, quando se descobriu. Crises desta proporção expõem sem misericórdia as fragilidades da nossa sociedade, quer seja um sociedade de classes e com falta de bem-estar quer em países como os Estados Unidos ou os poucos cuidados com os mais velhos como acontece na Suécia, claro que é um campo fértil para a literatura. Se ainda for vivo, será interessante ver como a geração de crianças hoje terão sido influenciadas por tudo isto. O nosso sistema de valores está a ser reescrito.

Qual será o seu próximo livro?

Estou a terminar a trilogia do século XVIII, que se chama 1795. Vai ser bom quando o Cardell e o Winge se juntarem para abrir um hotel à beira-mar e nada de mal acontecer.