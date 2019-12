Ryan Phillippe. Já a modelo Alessandra Ambrosio mostrou duas fotografias onde se dizia preparada para a festa.





O MDL Beast teve tudo aquilo que é preciso para pôr um festival na rota dos grandes: artistas como David Guetta Steve Aoki , vários palcos e anunciantes e influencers para o promoverem nas redes sociais. A diferença é que este festival acontece na Arábia Saudita e os atores e modelos estão a ser criticados por terem aceitado dinheiro para aparecer naquele evento.O festival que aconteceu em Riade durante o fim-de-semana descrevia-se como o "maior evento musical da região" e dezenas de grandes influencers internacionais aproveitaram a oportunidade para promover o festival e a si próprios. Só que agora estão a ser amplamente criticados por "reabilitarem" a imagem da Arábia Saudita. E apesar destas viagens pagas terem começado em setembro, quando o regime anunciou que se ia abrir ao turismo internacional, este foi a primeira vez que se registou um grande movimento de promoção por parte de celebridades.Entre as figuras mais proeminentes a estar pelo festival estiveram o ator Armie Hammer (que declarou que o festival parecia "uma mudança cultural"). O mesmo comentário foi feito porAs críticas têm estado relacionadas com a forma como os influencers têm promovido um regime que não garante os direitos básicos a mulheres, mesmo que muitas destas pessoas usem as próprias plataformas para defender causas feministas. Há também várias críticas relacionadas com o ataque à liberdade de expressão, em referência ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi (oito pessoas foram esta segunda-feira condenadas pela morte do jornalista saudita).Algumas influencers como Emily Ratajkowski por sua vez, revelaram que recusaram estes convites pagos por se sentirem desconfortáveis com o histórico dos direitos humanos da Arábia Saudita.