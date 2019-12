No pátio da prisão, Edson (interpretado por Seu Jorge) grita: "Se a gente se unir, a ratoeira vai ficar pequena e a cidade inteira vai ficar em choque com a nossa revolução. A gente vai lutar por justiça." Na cena, uma das mais fortes do primeiro episódio de Irmandade, da Netflix, é tão importante o que se vê como o que não se vê. Porque se é assim que ficamos a conhecer Edson, foi também assim que Seu Jorge ficou a conhecer melhor a prisão."Nós gravámos a Irmandade num presídio desativado em Curitiba, mas ao lado desse presídio havia um que funcionava", conta Seu Jorge numa entrevista (disponível no YouTube) ao Morning Show. "Os presos respeitavam as filmagens e a gente conviveu muito com eles. Quando estava no pátio eu escutava eles dizendo ‘Seu Jorge, representa nós!’"Para o ator (Cidade de Deus, Tropa de Elite 2, Um Peixe Fora de Água ou o mais recente Marighella) e também músico, ficou claro: "Eles entendiam que ali tudo o que estava sendo discutido era sobre a condição do direito de justiça." E seria? Sim. Irmandade, do realizador Pedro Morelli (Cidade dos Homens), começa por ser sobre a relação de dois irmãos. Edson, preso há 20 anos por tráfico de droga, transformou-se no líder de uma organização que opera a partir da cadeia e que clama defender os direitos dos detidos, expondo a podridão da justiça.Fora da cadeia, Cristina, a sua irmã (interpretada por Naruna Costa), apesar de ocupada com a carreira promissora no Ministério Público, continua a ter pesadelos com a detenção do irmão (foi ela quem, ainda criança, o denunciou ao pai).Quando descobre que o irmão está a ser torturado dentro da prisão, Cristina vê-se impelida a ajudá-lo. Para isso, comete o crime de falsificação de documentos. Em menos de nada está a ser instrumentalizada pela polícia - ou se infiltra na Irmandade e trai o irmão ou é acusada e nunca mais exerce."Uma das coisas mais bonitas da série é que temos aqui um casal que não é um par romântico", diz Seu Jorge ao Morning Show. "E a série também nos mostra como a mulher é fundamental no sistema prisional. Ainda hoje, quando vamos à prisão, são só as mulheres quem está lá para ver os presos. E nos anos 90, sem telemóveis, eram elas quem levava e trazia informação."