Thérèse Clerc é talvez desconhecida para a maioria dos portugueses. Mas a vida desta feminista e ativista pela legalização do aborto está no centro de uma polémica que já envolveu várias queixas à ERC, uma decisão (e um recuo) do provedor da RTP, a intervenção de um deputado e duas petições públicas.

Tudo começou com a exibição de um episódio de 180 segundos no espaço infanto-juvenil Ziguezague da RTP2 no âmbito da série Destemidas, um formato da France Télévision, apoiado pelo Programa de Media da União Europeia, que visa retratar "mulheres corajosas, que mudaram o rumo da história".





No programa, conta-se como a feminista francesa criada numa família católica conservadora descobriu o comunismo e o ativismo, se bateu pela legalização da interrupção voluntária da gravidez e assumiu a sua homossexualidade.

Conteúdos que levaram alguns espectadores a enviar queixas à ERC, por entenderem que se trata de uma "escandalosa defesa e promoção do aborto, conseguido como uma vitória, e não uma derrota, para a sociedade, como se a morte de um bebé inocente pudesse ser uma coisa boa" e por verem no episódio "o elogio a uma mulher, com 4 filhos, que sai de casa para ir viver com outra mulher". "O ódio ao catolicismo percorre o vídeo inteiro", lê-se numa das publicações que estão a ser partilhadas nas redes sociais contra a série de animação.

Queixas como esta levaram o provedor do espectador da RTP, Jorge Wemans a aconselhar a estação pública a que a série passasse para um "horário mais apropriado para adolescentes", apesar de frisar não acompanhar as críticas que foram feitas por plataformas como o grupo Família Conservadora do Facebook.

"A intenção do programa era a de tornar tranquila essa relação com o facto de muitos adolescentes se interrogarem sobre a sua identidade de género. Temo que, como diz, não se tenha munido do melhor percurso para lá chegar", tinha respondido Jorge Wemans em março, segundo a página da Família Conservadora.

O programa sobre a ativista francesa foi mesmo retirado da RTP Play, mas depois de várias reacções críticas à decisão, a estação pública acabou por recuar.

"Sobre a serie Destemidas cumpre-me informar que não foi suspensa nem da RTP 2 - amanhã no seu horário normal, 11h30, emitiremos o episódio dedicado a Hedy Lamarr - nem da RTP Play. O episódio sobre Therese Clerc foi temporariamente suspenso do espaço ZiG Zag da RTP PLay porque reconhecemos que a linguagem utilizada no que diz respeito ao aborto não era a mais adequada para o público alvo (10-13 anos) e voltará assim que estiver refeita a dobragem", escreveu a diretora de programas da RTP2 Teresa Paixão, garantindo que "os 30 episódios que compõem a série podem ser vistos integralmente, com a tradução aproximada ao texto original na RTP Play, incluindo o episódio que deu lugar a esta questão, no espaço das séries da RTP2".

Deputado do PS critica "atitude censória" de Provedor da RTP

Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do PS, partilhou no Twitter ter escrito ao provedor do espectador da RTP, "manifestando preocupação por esta atitude censória", defendendo que Jorge Wemans "esteve muito mal" ao aconselhar a retirada do episódio da RTP Play de uma série que fala de mulheres importantes na História, tolerância e igualdade".

"Os extremistas que se queixaram querem formatar o nosso modo de vida. Não conseguirão", escreveu Barbosa Ribeiro naquela rede social.

Entretanto, foi também lançada uma petição online "pela reposição do programa" Destemidas. As proponentes da presente petição entendem que a decisão é errada e fere o espírito de serviço público que motiva a existência da própria RTP e como ele deve ser entendido no século XXI. Pesam para essa apreciação os factos de a série, adaptada da obra "Culottées" de Pénélope Bagieu, também ter sido transmitida pelos congéneres francês (France Telévision) e italiano (Radiotelevisione Italiana - RAI) da RTP e a sua produção ter sido apoiada pelo Programa de Media da União Europeia", nota-se no texto do abaixo-assinado.