Ser contra a esquerda, mais do que pela direita

Pouco passava das 10h30 quando o ambiente gelou na Culturgest, onde decorria a 2.ª Convenção do Movimento Europa e Liberdade. "Uma nulidade, que imbecilidade", deixou escapar entre dentes alguém da plateia. "Épa, fico revoltado com isto", sussurrou de volta o amigo. No palco, Carlos Guimarães Pinto, antigo presidente do Iniciativa Liberal e orador principal no primeiro painel da manhã, dedicado ao tema "As Novas Desigualdades", abanava a cabeça em discordância.



A "bomba" veio de um dos oradores do painel, o advogado Agostinho Miranda, que considerou o neoliberalismo como um fator de manutenção e agravamento de desigualdades económicas e sociais no mundo. "O problema não é o capitalismo", começou por dizer, "mas o capitalismo radical que tem vigorado nos últimos 40 anos." Miranda deu ainda o exemplo dos Estados Unidos, onde os três homens mais ricos do país — que em 2017 eram Bill Gates, Warren Buffett and Jeff Bezos — detinham mais riqueza do que 50% da população. "E os próprios beneficiários das desigualdades têm-se insurgido contra esta situação", rematou.



Não seria o que se esperaria ouvir neste "encontro das direitas" organizado pelo MEL e que junta na Culturgest de Lisboa. durante dois dias, a 10 e 11 de março, protagonistas dos partidos políticos da direita e personalidades da sociedade civil.



Convidados a discutir o tema das novas desigualdades "dos rendimentos dos portugueses e dos europeus, entre os portugueses do Litoral e os do Interior; nos acessos aos serviços públicos e privados na saúde, educação e justíça; e a degradação da mobilidade social", Carlos Guimarães Pinto e Agostinho Miranda estiveram acompanhados no painel pelo o professor de economia e ex-presidente do Banco de Fomento Alberto Castro, do economista e colunista Diogo Agostinho e de José Brandão de Brito, economista-chefe do Millenium BCP. Pedro Santana Lopes faltou à chamada, embora o seu nome constasse do cardápio. A conversa foi moderada por André Veríssimo, diretor do Jornal de Negócios.



A desigualdade é "ideológica", considerou Diogo Agostinho. "Para alguém se assumir de direita, é preciso coragem. Reunir a direita é difícil", disse. Como que a confirmar a tese, Alberto Castro partilhou a conversa que teve na véspera com o seu médico, a quem perguntou, por se incluir nos "grupos de risco do coronavírus", se não haveria problema em ir a este evento. Depois de lhe explicar a natureza do mesmo, o médico disse-lhe que estaria tudo bem, que não seriam mais de 20 as pessoas presentes na convenção.



O público riu-se. O auditório não estava lotado, mas a sala apresentava-se composta, sobretudo de homens grisalhos ou calvos, alguns estudantes e pouquíssimas mulheres — e vibrou com o discurso de Carlos Guimarães Pinto.



Quando o moderador perguntou porque é que o discurso contra a desigualdade foi apoderado pela esquerda, o ex-líder dos liberais respondeu ser "muito mais fácil para a esquerda ter um discurso contra a desigualdade", porque foi "sempre o seu discurso" e "tem os argumentos já muito bem preparados". Carlos Guimarães Pinto entende que o socialismo contraria a desigualdade "em todos os seus extremos" (à partida e à chegada), com "políticas de estatização" dos serviços, sobretudo no que toca à saúde e educação, o que tem como "fim lógico" que o combate às desigualdades seja feito através de uma "igualdade absoluta": a igualdade na pobreza. Num tom mais agressivo, acusou os "governantes miseráveis" defensores do ensino público de colocarem os seus filhos em escolas privadas.



Albero Castro, por seu lado, considerou simplesmente que "a direita é mais incompetente do que a esquerda" e, perante a questão de se o acesso dos "estratos mais baixos às universidades privadas deveria ser facilitado" — a que alguém do público de imediato reagiu com um "claro" — surpreendeu respondendo que, na verdade, já são "esses" que ocupam a maioria dos lugares nos privados. "A Universidade Nova de Lisboa, por exemplo, tem médias muito altas. São as elites que conseguem nota para entrar lá." Revelando não apreciar a palavra "quotas", Castro admitiu contudo que os mais desfavorecidos deveriam ter mais acesso às universidades públicas.



José Brandão de Brito, o economista-chefe do Millenium BCP que tirou um dia de férias para participar na convenção ("isto para esclarecer que estou aqui a título pessoal, não represento o banco") aludiu ainda à desigualdade intergeracional que é "politicamente deliberada". Existe um "regime de direitos adquiridos que tem uma representatividade eleitoral cada vez maior e efetiva".



Seguiu-se um painel dedicado a debater "A ditadura do politicamente correto e o domínio cultural da esquerda radical", com Jaime Nogueira Pinto como orador principal, Ana Pedrosa Augusto (advogada), Andreia Enes Godinho (economista), Helena Matos (colunista), Pedro Picoito (professor) e moderação de Pedro Boucherie Mendes (jornalista).



Começando por sublinhar que o politicamente correto tem raízes no marxismo cultural, Jaime Nogueira Pinto transformaria a sua intervenção inicial numa de aula de história, filosofia e ciências sociais. Antes que conseguisse acabar de dizer "crítica gramsciana ao marxismo ortodoxo", já na plateia alguns telemóveis tinham saltado do bolso para as mãos do público.



O politicamente correto foi aqui apresentado como uma "perseguição" feita a quem não concorda com "as apertadas malhas da censura presente da cultura da esquerda". Ideia com que os colegas de painel concordaram, embora Pedro Picoito não tanto: "Julgo que a direita está a cair numa armadilha que é diferente dos constrangimentos do politicamente correto. Durante décadas, essa foi uma estratégia eficaz de impor uma hegemonia de esquerda e a direita combateu isso por esses motivos, mas agora, tendo mudado o ambiente poltiico, com a subida dos populismos, não percebemos ainda como isso acaba por revelar falta de pensamento crítico... A direita em Portugal tem um pensamento meramente reativo. O politicamente incorreto é uma armadilha na qual a direita portuguesa caiu."



Picoito lembrou um episódio pessoal, de quando escreveu um artigo de opinião criticando a resposta de André Ventura à proposta de devolução de bens culturais aos seus países de origem levantada por Joacine Katar Moreira. Surpreendeu-o os comentários que o artigo recebeu. "Muitas das pessoas que me criticaram disseram que eu estava a ceder ao politicamente incorreto. Tornou-se um reflexo condicionado automático. A direita não tem pensamento próprio, limita-se a responder à esquerda", sublinhou.



O dia começara com um discurso de Francisco Rodrigues dos Santos, o novo líder do CDS-PP, a apelar à necessidade de surgir um líder para as direitas capaz de convencer os eleitores. "Mais do que federar, fundir ou coligar-se, o centro direita tem de se reconhecer num líder agregador".



Foi já sentado na primeira fila do auditório que "Chicão" assistiu ao debate, no qual, a certa altura, foi interpelado por um membro do painel. Virando-se e apontando o dedo para o líder dos conservadores, Diogo Agostinho disse: "Nós, direita, estamos à espera. A direita está em crise desde 2011, quando ganhou as eleições. Governou com um programa que era de outro governo e salvou o país, salvou o país mas perdeu-se". A direita precisa de uma voz que se faça ouvir, considerou. E essa voz, para este conferencista, parece ser a de Rodrigues dos Santos. "Porque ouvir a Catarina Martins nas televisões a falar daquela maneira contra as PPP…"



O programa da 2.ª Convenção do Movimento Europa e Liberdade prossegue esta quarta, 11, com várias figuras do espaço político da direita, entre as quais o deputado e presidente da Iniciativa Liberal João Cotrim de Figueiredo e André Ventura, deputado e líder do Chega, que abordarão as novas alternativas "ao espaço da extrema-esquerda e do socialismo radical". O discurso de abertura cabe a Paulo Portas.