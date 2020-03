For Sama: um filme que é um tiro no porta aviões

Ao mesmo tempo que mostra ao espetador com o que este pode (e deve) ficar horrorizado, também lhe mostra como é possível (mesmo parecendo impossível) viver debaixo de fogo.



Waad al-Kateab apresenta-se-nos como uma cidadã-jornalista, uma estudante que decide começar a filmar as ruas e os companheiros de protesto quando a revolução se dá em 2011.



Quando a guerra começa ela decide não parar (as suas imagens começam, de resto, a ser usadas pelo Channel 4 News, que depois vai coproduzir o filme). Nas redes sociais, ela vai mostrando a carnificina. Em casa, vai vivendo a sua vida.



Entre os amigos que encontra na luta contra Bashar al-Assad, há um, Hamza, médico, que ganha protagonismo. Dos poucos clínicos em Alepo, começamos a acompanhá-lo quando ele abre as portas do hospital para que Waad possa filmar aquilo que ninguém quer ver.



Um dia, quando Hamza vê Waad chorar durante uma operação de uma criança, pede-lhe que se retire. Diz-lhe então que não aguenta vê-la chorar porque a ama. Longe de se parecer com uma comédia romântica ou um conto de fadas, For Sama permite-nos assim respirar. Logo a seguir mostra-nos como, no casamento de Waad e Hamza, se cantou - alto, para abafar o som das bombas.



Porque a vida consegue sempre superar a ficção, um teste de gravidez leva as filmagens de Waad para outro nível. Waad e Hamza vão ser pais e Waad decide que documentar o nascimento de Sama será a forma de lhe apresentar o mundo em que, apesar de tudo, os pais quiseram que nascesse.



Filmado por Waad e coproduzido por Edward Watts, For Sama não é um resumo de 500 horas filmadas ao longo de cinco anos. Aliás, a sua maior virtude está no ritmo que tem, com a voz de Waad a guiar-nos pelo tempo e as suas imagens a guiarem-nos pelo espaço.



Uma edição exímia permite-nos ficar com a sensação de que estávamos lá quando Waad e Hamza se apaixonaram, quando tiveram uma filha, quando perderam amigos ou quando descobriram que as regras sobre os não bombardeamentos sobre hospitais tinham sido canceladas.



For Sama não é um documentário fácil de ver - mas o que é que ele deixa bem claro? Que vê-lo não será nada comparado com tê-lo vivido.



Da Síria, com horror - podia começar assim esta carta que a jovem Waad escreve para a filha recém-nascida, Sama, mas também para todos os que, por sistema e sem vergonha, desviam a cara da guerra na Síria.No documentário que agora se estreia, For Sama, Waad filma cinco anos de bombardeamentos, destruição e medo mas também de força, de esperança e de amor. Tudo porque, no meio da guerra, ela decide ter um bebé.Os melhores documentários são aqueles que casam, com elegância e distinção, a verdade com a narrativa. For Sama tem, nisso, um grande mérito: numa espécie de crónica da guerra, ele põe o espetador no centro de Alepo, no hospital (que nunca seria bombardeado mas acaba por ser; e onde Waad, o marido e a filha acabam por viver) e nas carrinhas onde se encaixam famílias com pressa de fugir para poderem finalmente descansar.