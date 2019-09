O caso da gestão da Associação Jardins Escola João de Deus por parte do seu diretor, António Ponces de Carvalho, está ainda "em investigação, sem arguidos constituídos e sujeito a segredo de justiça", segundo informou àa Procuradoria Geral da República.Em janeiro desde ano, acomeçou por relatar algumas extravagâncias e polémicas internas da associação, incluindo gastos em viagens feitos pelo diretor em eventos com ligação difícil de explicar com a associação. Em março, a PGR comunicou a abertura de um inquérito no DIAP.