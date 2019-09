O beijo entre Shawn Mendes e Camila Cabello que faz sucesso no Instagram

Os cantores Camila Cabello e Shawn Mendes já assumiram que são namorados, mas têm mantido o relacionamento discreto. Contudo, hoje surpreenderam o mundo inteiro ao partilhar um vídeo de um beijo insólito na rede social Instagram, que foi visto quase 12 milhões de vezes em nove horas.





No vídeo, publicado no Instagram de Shawn Mendes, este afirma: "Então, nós vimos no Twitter e afins, que estão a falar sobre a forma como nos beijamos e como parece estranho, tipo, beijamos como peixes." "Sim, isso magoou os nossos sentimentos", concorda Camila Cabello. "Por isso queríamos mostrar-vos como beijamos realmente."De seguida, beijam-se:

Ambos acabam às gargalhadas. Os dois cantores conheceram-se em 2014, mas este ano é que revelaram o relacionamento amoroso.