Secretário da Saúde dos EUA: "Não tenho medo de germes. Eu snifava cocaína da sanita"

Diogo Barreto
Diogo Barreto 16:16
Robert F. Kennedy Jr. voltou a falar sobre o seu passado como toxicodependente e confessou ter quebrado regras para manter grupos de apoio.

O executivo de Donald Trump é talvez o mais único da história dos Estados Unidos e é certo dizer que nunca houve um secretário da Saúde (o equivalente a ministro da Saúde) como Robert F. Kennedy Jr. Ainda esta semana, durante um podcast, o responsável máximo pela saúde dos americanos afirmou: "Não tenho medo de germes. Eu já snifei cocaína de tampas de sanita". As declarações levaram inclusive os conservadores mais adeptos de Trump a pôr em causa as decisões controversas sobre vacinas e outras políticas de saúde pública propostas por Kennedy.

Robert F. Kennedy Jr.
Robert F. Kennedy Jr. Gage Skidmore

Kennedy Jr. contou a história no podcast do humorista Theo Von, anfitrião do programa This Past Weekend, enquanto falavam sobre o passado de consumo de drogas e de reuniões de apoio a toxicodependentes (Toxicodependentes Anónimos) que foram sidointerrompidas durante a pandemia de covid-19. 

Ao longo da conversa, Kennedy abordou também a sua longa trajetória de reabilitação de alcoolismo e toxicodependência. "Se eu não tratar esta doença, o que para mim significa ir a reuniões todos os dias, a minha vida está em risco", disse Kennedy que confessou ter criado grupos "pirata" para debater a toxicodependência durante a pandemia.

Malcolm Kenyatta, deputado democrata da Pensilvânia, escreveu no X: "por alguma razão, não confio neste homem em questões de saúde pública".

Kennedy já tinha assumido publicamente a sua toxicodependência, que teve início após o assassinato do seu pai, Robert 'Bobby' Kennedy, em 1968. Foi detido duas vezes por posse de drogas — cannabis, em 1970, e heroína, em 1983 — e atribui à segunda detenção a motivação para iniciar o seu percurso de sobriedade.

Tópicos Toxicodependência Estado de Saúde Secretário de Estado da Saúde Drogas Robert F. Kennedy Jr. Estados Unidos Donald Trump
