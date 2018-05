Horas antes de subir ao palco do Altice Arena com Júlio Resende e Caetano Veloso, por ocasião do Festival Eurovisão da Canção, Salvador Sobral decidiu revelar, esta sexta-feira, o primeiro single do seu novo álbum. "Mano a Mano" tem letra de Maria do Rosário Pedreira e assinala o regresso oficial à música desde os recentes problemas de saúde que assolaram o vencedor do festival, com um transplante de coração em Dezembro do ano passado.

Em comunicado, a Fado in a Box, agente do cantor, afirma que "Salvador Sobral apresenta esta nova canção, assinalando assim o regresso à música e aos palcos. Com produção musical de Joel Silva que partilha também o projecto Alexander Search com Salvador Sobral, 'Mano a Mano' conta com os habituais Júlio Resende no piano, André Rosinha no contrabaixo e Bruno Pedroso na bateria".

Para já, ainda não é certo se Salvador irá interpretar o seu novo single na actuação da final da Eurovisão no próximo sábado mas deverá estar no regresso do músico aos palcos, depois de uma pausa de oito meses, para o dia 26 de Maio, em Ponta Delgada, nos Açores. Está ainda marcada uma digressão em Espanha que começa a 27 de Junho em Málaga.

O novo álbum tem lançamento esperado para Outubro, com músicas compostas por si e por nomes como Gonçalo M. Tavares, Miguel Esteves Cardoso, Luísa Sobral e Samuel Úria.

Ouça aqui o novo single de Salvador Sobral: