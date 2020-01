Imagine que tem um Ferrari, mas a gasolina que usa não é de qualidade. Era o que acontecia a Glória Dias, de 62 anos. Apesar de sempre ter tido uma atividade física regular, e de tentar ir ao ginásio quatro vezes por semana, tinha muita dificuldade em perder peso. Mas facilidade em ganhar.





"A luta contra o peso era uma guerra", diz à SÁBADO a secretária, que trabalha numa empresa farmacêutica. Os seus pais eram obesos, porque comiam muito e, a partir dos 40 anos, Glória também começou a engordar. Mede 1,72 metros e chegou a pesar 96 quilos. Na verdade, a culpa não era inteiramente dela. Mas também dos seus genes – e da forma como o seu ADN interage com aquilo que come e com o exercício que faz. "Descobri que tudo no meu organismo estava a trabalhar contra mim", conta. Em dezembro de 2018 fez um teste genético que lhe permitiu perceber a resposta do seu corpo à ingestão dos alimentos."As pessoas são geneticamente diferentes e também reagem de forma diferente aos alimentos", explica à SÁBADO a bióloga e especialista em genética Carla Guilhas. Ou seja, há genes que têm influência na maneira como lidamos com a comida e isso tem impacto na nossa saúde. A esta área chama-se nutrigenética.