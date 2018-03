A Ryanair está a fazer uma promoção para vários destinos que partem de Faro. Durante o período de Páscoa, poderá viajar de Faro para Bristol, Cardiff ou Cornwall por... um euro. A promoção abrange datas no final do mês de Março e início de Abril para viagens que partem de Faro com destino a Bristol, Cardiff ou Cornwall. As viagens de regresso ficam a 20 euros.Contudo, há também outros destinos com desconto. Lisboa - Paris está a menos de 15 euros e viajar até Luxemburgo custa 19 euros. Do Porto, há viagens para Barcelona a 12,99€ e para Düsseldorf, na Alemanha, por 14,99€.