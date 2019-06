O produtor da série russa, Alexey Muradov, acredita que o programa "propõe uma visão alternativa sobre a tragédia em Pripyat" e que "vai contar aos espetadores aquilo que realmente aconteceu na altura", ao contrário do que, alegadamente, acontece com a série que é realizada por Craig Mazin e está a ser exibida na HBO. Segundo a BBC, a série irá imputar responsabilidades à CIA relativamente à tragédia nuclear.



A série norte-americana tem sido altamente criticada pelos meios de comunicação russos que acusam a HBO de ter uma visão parcial sobre o tema e de ignorar os atos de salvamento levados a cabo por alguns dos trabalhadores da central nuclear.



O desastre de Chernobyl aconteceu no dia 26 de abril de 1986, na cidade de Pripyat, Ucrânia. Apesar de nunca ter sido avançado um número oficial de mortes, há relatods de que terão morrido mais de 4.000 pessoas na sequência do desastre com o reator número 4 da central nuclear.







