Dos cerca de 150 mil pequenos empresários mexicanos analisados foram obtidas informações sobre os seus rendimentos, nível de escolaridade e a perceção que tinham da sua posição na sociedade. Depois procedia-se a um teste de avaliação psicológica em que os empresários eram confrontados com duas imagens e tinham de decidir se as mesmas eram iguais. Ao fim de 20 tentativas, os participantes procediam à avaliação da sua prestação numa escala de 1 a 100.



Quando se compararam os resultados obtidos pelos participantes com a sua avaliação constatou-se que aqueles com um maior nível de educação, maior rendimento e que acham que estão numa classe social mais alta pensavam "exageradamente" que tinham tido um desempenho melhor do que as pessoas de uma classe social mais baixa. A verdade é que essas pessoas, em média, tinham um resultado melhor que as de classe social mais baixas, mas não tão bom quanto aquele que achavam.



Nas duas experiências seguintes foi confirmada esta tendência. A terceira consistia numa simulação de uma entrevista de emprego que foi analisada por 900 avaliadores recrutados na Internet. Os "candidatos" de classe social mais alta mostraram ter excesso de confiança e terão mesmo enganado os avaliadores que consideraram mais competentes alguns dos visados que mostraram menos aptidão para determinado cargo, mas que se mostraram mais confiantes, conta ainda o diário.

As pessoas de classe social mais alta tendem a considerar-se mais competentes do que aquelas de uma classe social mais baixa. Um estudo levado a cabo por cientistas dos EUA e de Singapura apurou que este sentimento é exacerbado pelo excesso de confiança que se pode encontrar entre as pessoas de classe social mais elevada e que por vezes faz com que os próprios confundam essa alta confiança com alta capacidade e competência.O artigo publicado na revista Journal of Personality and Social Psychology, da Associação Americana de Psicologia tinha como objetivo compreender a ligação da classe social ao excesso de confiança e de como isso influencia a perceção de terceiros. "Compreender como as desigualdades sócio-económicas se perpetuam é uma preocupação central entre os psicólogos sociais e organizacionais", lê-se no início do artigo científico citado pelo jornal Público.