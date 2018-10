O passado tem destas coisas. Quais? Exemplo: a mania de lembrar bons tempos, de preferência com uma banda sonora à medida. É o que acontecerá esta noite, dia 12 de Outubro, no Coliseu dos Recreios, quando verdadeiros ícones da música portuguesa, como Simone de Oliveira e José Cid, subirem a palco para recordarem os grandes êxitos de edições passadas do Festival da Canção. É a 10ª Grande Gala da Rádio SIM que promove o encontro, a partir das 21h30.

Anabela, António Calvário, Armando Gama, Carlos Mendes, Fernando Tordo ou Manuela Bravo serão outros dos convidados para a noite de música e memórias onde também estarão presentes os animadores da Rádio SIM. O espectáculo contará com a participação de uma orquestra ao vivo, a Orquestra Royal. O grupo The Spell vai ainda apresentar alguns medleys de temas queridos pelo público.

A noite de festa acontece em clima de festejo: são dez anos da rádio que nasceu em 2008 para recordar os grandes temas da música portuguesa até à década de 70. Coliseu, CTT, Worten, FNAC, ABEP, Alvalade e Corte Inglês são alguns dos locais onde é possível comprar bilhetes para o evento que enche a grande sala do Coliseu. O evento tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e a televisão oficial é a CMTV.