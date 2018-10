Crítica de livros: Caros Fanáticos

Amos Oz

Ed. Dom Quixote

• 141 págs.

€14,40

O israelita Amos Oz (n. 1939), defensor do direito dos palestinianos a um Estado independente, voz incómoda para Telavive, juntou em Caros Fanáticos três ensaios sobre "questões controversas" de Israel - de vida ou morte, diz, ao caracterizar as reflexões.O livro abre com o ensaio que dá o título ao conjunto, adaptação de conferências na Alemanha, centrada no fanatismo islâmico, da Al-Qaeda ao Daesh. O ódio identitário potenciou "uma vaga de rejeição do outro", instalando o fanatismo universal. Interessante é que refiram obras suas de ficção para sinalizar temas concretos. O segundo, Luzes e não uma única luz, baseia-se num livro da filha - judaísmo enquanto cultura "e não apenas como religião, e nação". É o mais erudito dos três. A fechar, há Sonhos de que Israel se deve libertar rapidamente: "Se não houver aqui dois estados, e rapidamente, haverá apenas um." (E será árabe.) Perturbador? Decerto. Oz sabe do que fala.Nota: 5 estrelas