Viana do Castelo

Os adeptos do Castelense filmaram, no estádio do clube, uma raposa que invadiu o relvado do estádio Beira Mar, no Castelo do Neiva,. "Olha, é o novo reforço do Castelense", pode ouvir-se uma das adeptas a dizer.O mamífero foi captado a correr de um lado para o outro dentro do estádio em Castelo do Neiva e brincar com pequenos cones de plástico e até com a bola de futebol.O vídeo, que pode ver abaixo, foi partilhado nas redes sociais pela Rádio Alto Minho.