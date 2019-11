Alguns realizadores dizem que os filmes deixam de ser seus quando estreiam, que "vão para o mundo" e que o poder exercido sobre a obra enquanto nela trabalharam transita para o público. Em resumo: que os filmes serão aquilo que as pessoas quiserem que sejam, podendo ou não ir ao encontro dos desejos de quem os faz.Technoboss, a terceira longa-metragem de João Nicolau, depois de A Espada e a Rosa (2010) e John From (2015), parece destinada a ser a obra que revela um ator inesperado: Miguel Lobo Antunes, ex-administrador do Centro Cultural de Belém e da Culturgest. O filme chega às salas esta quinta-feira, 7, depois de ter feito o circuito de festivais, o que o levou a competir pelo prémio de melhor filme em Locarno, a ser exibido em São Paulo e a ter a antestreia na mais recente edição do DocLisboa."Se há dois anos me dissessem que aos 70 estaria a fazer filmes, eu não acreditaria", conta Miguel Lobo Antunes à. "Foi uma espécie de, não digo salvação, mas algo que mudou a minha velhice. Imediatamente a seguir à reforma, eu estava muito triste, deprimido, e ter começado a trabalhar neste filme uns meses depois deu-me uma nova vida. É um acontecimento extraordinário e improvável", recorda o jurista de 71 anos que foi administrador e coordenador da programação da Culturgest de 2004 até se reformar, em 2017."Embora tenha usado atores amadores nos seus filmes anteriores, aqui João Nicolau pretendia que o protagonista fosse um profissional", conta. Para o realizador, a personagem Luís Rovisco, o diretor comercial sexagenário de uma empresa de alarmes e sistemas de segurança que passa demasiado tempo na estrada, em viagens de trabalho - matando tempo a cantarolar o que lhe passa pela cabeça -, precisaria da interpretação de um profissional. Só que não."A certa fase do casting, quando já tinha alguma ideia do que queria, o João viu-me a dançar numa festa, viu como é que falava com as pessoas, como me movimentava, enfim, viu o meu aspeto", recorda. "Como é muito amigo do meu filho mais novo [João Lobo, baterista], que fez a banda sonora do filme anterior dele [John From], perguntou-lhe se eu cantava."Por razões que ainda hoje desconhece, o filho respondeu afirmativamente, o que deu lugar a um almoço de Miguel com o realizador, em que este lhe pediu que participasse no casting. "Além de ser amigo do meu filho, gosto dos filmes do João Nicolau, por isso naturalmente disse que sim - depois, o resto logo se veria."Veio o primeiro casting, depois o segundo. Vieram cenas a representar sozinho, cenas a cantar e outras a contracenar com atores já escolhidos. Por fim, a decisão do realizador: Miguel Lobo Antunes seria Luís Rovisco. Nada que o deixasse nervoso: "Se ele achava que eu seria a melhor opção, depois de ter testado vários atores e de eu ter percorrido o processo todo de casting... Se ele confiava em mim, então só podia deixar-me ir. Era ele que tinha a cabeça no cepo."Technoboss não é um road movie, embora o protagonista passe tempo considerável ao volante. Não é um musical, embora haja sempre uma cantiga pronta a sair em qualquer momento. É um filme realista, embora os décors denunciem as cenas de estúdio. Em Technoboss, o que interessava a João Nicolau era somente o que fosse "relativo ao confronto da personagem principal com tudo o que, mal ou bem, tem ainda capacidade de movimento: um reencontro amoroso, uma canção, um gato, um filho, um neto, uma cancela ou uma perna que dói", lê-se nas notas do realizador.Aos confrontos que o mundo lhe coloca à frente, Luís Rovisco responde sorridente, com uma alegria quase infantil. A personagem tem 60 e muitos anos, está à beira da reforma mas não sofre de velhice - antes pelo contrário. A abertura de espírito que faz alguém entregar-se à representação e à música aos 70 anos faz com que haja um paralelismo à espera de ser traçado entre a personagem e quem a representa. Miguel Lobo Antunes concorda, mas diz que as semelhanças acabam aí. "Aquilo de cantar, de criar músicas, é algo que sou incapaz de fazer. Ele gosta de gatos, coisa que eu detesto. Eu nem sabia pegar num. Não contribui em nada para a personagem. Só tentei fazer o que o João me pediu."É prematuro dizer que Technoboss marca uma nova fase para Miguel Lobo Antunes, que recusa assumir-se ator, preferindo dizer que apenas "esteve ator e cantor" neste filme - não fechando, contudo, portas a novos convites. Mas não para já, enquanto a promoção de Technoboss lhe ocupa os dias. "Gostava que tivesse algum sucesso. Tem sido muito intenso. Este filme deu muito trabalho a fazer, e agora continua a dar, a promover."