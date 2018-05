Há cerca de dois meses, no Alabama, EUA, Trenton McKinley brincava com um amigo quando sofreu um grave acidente. O rapaz de 13 anos estava sentado num reboque com a prima do amigo, a serem puxados por um buggy (um pequeno veículo a motor). De repente, o amigo travou e o reboque saltou. Trenton conseguiu empurrar a menina de quatro anos que seguia com ele para a relva e salvá-la, mas aterrou no cimento. Bateu com a cabeça e o reboque caiu em cima dele.Foi encaminhado para o hospital e, dias mais tarde, foi-lhe declarada morte cerebral. Mas pouco depois de os pais terem assinado os papéis que permitiam a doação de órgãos, Trenton acordou. "No dia seguinte telefonaram-me a dizer que tinham cancelado o último teste de ondas cerebrais. Antes de o ligarem à máquina, a mão mexeu-se. De seguida, foram os pés", recordou a mãe, citada pela revista People.Trenton mal se recorda do acidente. "Fui parar ao cimento e o reboque aterrou em cima da minha cabeça. Depois disso não me lembro de mais nada", contou à mesma fonte.Quando chegou ao hospital, a mãe deparou-se com o filho em morte cerebral há 15 minutos. "Tudo o que vi foi uma maca com os pés dele pendurados. Quando os sinais vitais voltaram, os médicos disseram-me que ele nunca mais seria normal. Disseram-me que os problemas de oxigenação tinham sido tão graves para o cérebro dele, que Trenton seria um vegetal mesmo se sobrevivesse", recordou. Trenton sofreu várias fracturas cranianas e falência renal.Passaram vários dias sem que Trenton melhorasse. Os pais decidiram então doar os seus órgãos a cinco crianças compatíveis. "Os médicos disseram-nos que da próxima vez que o coração dele parasse o iam deixar morrer. Ou eu podia assinar os papéis para salvar outros cinco meninos… e eles dar-lhe-iam adrenalina até segunda-feira. Por isso assinei", contou.Trenton acordou antes de os procedimentos para a recolha de órgãos terem começado. Agora, está a recuperar lentamente. Caminha com a ajuda de um andarilho e ainda sofre de dores e convulsões. Foi operado três vezes à cabeça e por enquanto, tem apenas metade do crânio até que ocorra a cirurgia para esta ser recolocada. Mas as perspectivas são boas.