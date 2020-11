Raiden tem quatro anos e ficou sem pai e mãe devido à Covid-19

No espaço de 100 dias, Raiden Gonzalez, de quatro anos, perdeu o pai e a mãe na luta contra a Covid-19.



Em junho, Adan, pai do menino, ficou doente com coronavírus após um colega de trabalho ter testado positivo. O homem de San Antonio, Texas, nos Estados Unidos, acabou por ser hospitalizado e não resistiu à doença tendo morrido a 26 de junho com 33 anos.



Mariah, mãe de Raiden, ainda estava de luto pelo marido quando o vírus a atingiu. Também para ela foi fatal.



Morreu no dia 5 de outubro, poucas horas depois de se começar a sentir mal. O teste foi feito no hospital no mesmo dia em que Mariah sentiu os primeiros sintomas. Tinha 29 anos.