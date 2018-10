Erros, modismos, repetições, estrangeirismos, pecados veniais, lugares-comuns....



Manuel Monteiro, revisor linguístico e formador profissional de Revisão de Textos, volta a lançar um livro sobre bem escrever português, três anos depois de Dicionário de Erros Frequentes da Língua. Se conhece o autor, já saberá o leitor que Manuel Monteiro não encara esta batalha de ânimo leve (aqui está uma expressão que censuraria por ser preguiçosa e gasta). Ele verá na contundência dos seus argumentos paixão.



Por amor à língua – contra a linguagem que por aí circula (editora Objectiva, 229 págs., €14,90) já está à venda. Pegámos em 20 exemplos do livro para este questionário. Temos as respostas, mas as explicações - e há muitas - só mesmo no livro.



