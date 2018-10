A maquilhagem de Rihanna em Portugal

Rihanna conta que usou maquilhagem pela primeira vez aos 15 anos e foi a mãe que a aplicou: "Desde esse dia nunca mais me imaginei sem base." Hoje com 30 anos, a cantora representa também um tempo em que os produtos de cosmética já não são para esconder defeitos, mas antes uma forma de exprimir criatividade e estados de espírito. Por isso, sob embalagens brancas, elegantes e minimalistas, escondem-se bombas de brilho dourado, diamante, gloss para os lábios com textura de caramelo e cheiro a rebuçado (ou a gelado Perna de Pau, como a SÁBADO pôde comprovar). A marca está à venda em Portugal desde 7 de Setembro, nas lojas Sephora, e os preços oscilam entre €9,90 e €54,90.





A artista anteriormente conhecida como Rihanna, imperatriz dos palcos, não faz uma digressão desde 2016, e hoje é como BadgalRiri que o mundo da moda a consagra enquanto uma das grandes agitadoras da moda ao nível mundial.Há um ano, ela foi o que mais excitante aconteceu na frenética semana da moda de Nova Iorque, quando lançou a sua colecção de roupa desportiva e ténis em parceria com a Puma, a FentyxPuma, e a linha de maquilhagem Fenty Beauty. As cores intensas e os cortes radicais da roupa tinham a sua extensão nos iluminadores altamente pigmentados, nos batons profundos e apetitosos como guloseimas de infância, mas sobretudo nos 40 tons de base que vão das nuances mais claras às mais radicalmente escuras, procurando ajustar-se a todas as tonalidades étnicas da pele humana.Pro Filt'r Soft Matte, uma base de longa duração e efeito mate, foi uma declaração de coragem e personalidade da miúda da ilha de Barbados cujo sobrenome de família é, precisamente, Fenty. Ela criou maquilhagem de luxo (a marca é produzida numa parceria com a Louis Vuitton) funcional, glamourosa mas ecléctica e a preços acessíveis.Lançada simultaneamente em 17 países e 1.600 lojas físicas e virtuais, a marca rendeu 72 milhões de dólares em apenas um mês, ultrapassando as gamas de Kylie Jenner, a Urban Decay ou a Benefit. Os tons de base mais escuros foram os mais procurados, o que mostra, como concluíram algumas revistas, que Rihanna se aproveitou da falta de visão das outras marcas de cosméticos, que nunca tiveram uma verdadeira oferta a pensar nas mulheres de pele mais escura, preenchendo um vazio no mercado e criando uma relação emocional com as consumidoras. Por outro lado, ao contrário das outras colecções criadas por celebridades, a cantora não se dirigiu a milionários nem a socialites mas às pessoas reais.