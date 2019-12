ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de dezembro de 2019.

"Não há dinheiro que pague o melro branco… do Entroncamento." A notícia publicada no fim dos anos 50, na primeira página do Diário Popular, contava o interesse por uma ave bizarra encontrada a viver numa quinta próxima da então vila do Entroncamento. Ora tendo os melros, por natureza, plumagem preta (os machos), e castanha (as fêmeas), a notícia de um melro branco causou espanto no País. Tanto que, uns meses depois da revelação, o jornalista Eduardo Brito, que escrevera sobre o insólito, revelava no mesmo jornal que um colecionador oferecera cinco contos (o equivalente hoje a cerca de 2.200 euros) pela ave albina, por "ser única na ‘família’ dos melros que existe no mundo", lê-se no diário. No entanto, a proprietária do melro, D. Maria Ferré, recusou e avisou que "por dinheiro nenhum" venderia a ave.A notícia foi um dos primeiros insólitos revelados ao mundo que transformaram o Entroncamento na terra dos fenómenos. Uma parte da história da cidade que está agora a renascer por iniciativa de Paula Carloto, proprietária das lojas que vendem copos alusivos aos fenómenos, e que coordenou o livro sobre a origem destes insólitos.