Porto é a nona melhor cidade do mundo, segundo a Time Out

A Time Out fez uma lista com as melhores cidades do mundo de 2021 e colocou o Porto em nono lugar. Lisboa também aparece, mas numa posição com menos destaque - ficou em 21º lugar na tabela da revista norte-americana.



A Time Out falou com cerca de 27 mil pessoas, de todos os pontos do globo e o pódio é liderado pela cidade de São Francisco, na Califórnia, classificada como a mais progressista a nível mundial.

Em 2019, a Invicta ficou em 28º e este ano conseguiu ficar à frente de cidades como Barcelona, Los Angeles, Londres, Tóquio ou Chicago. Segundo a publicação, o Porto é a segunda melhor cidade para conhecer pessoas. À sua frente, só Manchester. E é também dos sítios mais agradáveis para conhecer os vizinhos.