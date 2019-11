Plataforma para registar animais de companhia não está a funcionar bem

Os problemas informáticos no SIAC, a plataforma que inclui os dados introduzidos por veterinários e por juntas de freguesia, estão a fazer com que animais sejam dados como mortos, que outros sejam erradamente dados como de raça perigosa, ou desaparecidos ou com donos errados.A plataforma serve para registar cães, gatos e furões até 25 de outubro de 2022, e os problemas deverão ser resolvidos até ao final do ano, relata o Jornal de Notícias