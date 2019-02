Pensa que está a mandar SMS à mulher e termina casado com desconhecida

História de amor pouco convencional terminou com Peter e Mary a subirem ao altar.

A história de amor de Peter Mctaggart e Mary é, no mínimo, insólita. Peter, natural de Lancashire, no Reino Unido, enviou várias mensagens de telemóvel a uma mulher pensando que estava a falar com a sua companheira, com quem era casado. Terminou a subir ao altar com a "desconhecida" quando a conheceu e se apaixonou.



Mary recebu três mensagens de Peter sem o conhecer e fez-lhe saber que ela não era a pessoa com quem ele pensava estar a falar. "Nas primeiras mensagens ignorei-o. Não fazia ideia de quem eram", começa por explicar Mary ao The Mirror.



Contudo, os dois começaram a conversar e a conhecer-se melhor através deste engano e... apaixonaram-se. "Um dia tive coragem e disse 'Não sei quem és'. Ele pediu desculpa. Mas começamos a falar sobre os nossos dias e as nossas relações naquela altura", acrescenta a mulher.



Peter e Mary começaram a ser confidentes. Ambos eram casados mas não estavam felizes nas suas respetivas relações. Até ao dia em que Peter viaja até Bolton, onde morava Mary e o marido, para os conhecer pessoalmente, após discutir com a sua companheira na altura.



A mulher de Peter acabou por descobrir o "mal entendido" e pediu o divórcio. "Foi o destino que nos juntou", explica Mary.



Em 2017, ano em que fizeram 13 anos de namoro, o casal deu o nó.