Mulher engravida de trigémeos no primeiro encontro

Hannah estava a tomar a pílula quando a surpresa aconteceu.

Hannah Donaghue já tinha duas filhas quando a sua vida mudou por completo. Encontrou Ben, um amor do passado, numa festa e os dois acabaram por se envolver. A jovem britânica, de 29 anos, ficou grávida... de trigémeos.



Na noite em que se envolveram pela primeira vez Hannah ficou grávida, mesmo estando a tomar a pílula. As suas duas gravidezes anteriores também tinham acontecido quando a britânica estava a usar métodos contraceptivos.



A jovem partilhou a sua história com o site Fabulous Digital: "Terminei a relação com o meu namorado e não estava à espera de me voltar a apaixonar. Depois encontrei o Ben numa festa. Tinha-o conhecido há anos e havia química entre nós e acabámos a ir para casa juntos nessa noite [...] Depois o meu período veio normalmente. Duas semanas depois fui ao hospital porque acordei com sangue. Disseram-me que devia estar grávida".



Hannah contactou Ben e contou a situação. Desde esse momento nunca mais se separaram. Hoje, Hannah e Ben estão a criar os três bebés que nasceram em outubro do ano passado.



Agora são uma família de sete pessoas: Hannah, Ben, as duas filhas de uma relação anterior de Hannah e os trigémeos. "Vamos precisar de uma limusina", brinca Ben.