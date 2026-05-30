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Vida

Pela sua saúde, vá a um museu

Luísa Oliveira 08:00

Um grupo de investigadores britânicos descobriu que frequentar atividades artísticas tem propriedades inesperadas para a saúde: reduz o stress, diminui a inflamação e o risco de doenças cardiovasculares.

Já se sabia que a arte, expressa através da música ou exposições, ajudava na recuperação de algumas doenças físicas e mentais. Mas agora, um grupo de investigadores da University College London concluiu, depois de lavado a cabo um estudo em que se analisou as respostas a inquéritos e dados de sangue de 3556 adultos no Reino Unido, que a participação regular em atividades artísticas, como ler, ouvir música ou visitar um museu, pode abrandar o ritmo do envelhecimento biológico. Os resultados foram publicado na revista científica Innovation in Aging.

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