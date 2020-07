Patrick, de Gonçalo Waddington: o bem nem sempre é o bem

Na sua primeira longa-metragem, Patrick, Gonçalo Waddington entra na mente de uma criança raptada. Patrick (interpretado por Hugo Fernandes), 20 anos, apresenta-se ao espectador como alguém a viver a energia da noite, em Paris, e a canalizar energias para ações menos positivas. Depressa se descobre que o seu nome não é Patrick, mas Mário, um rapaz que foi raptado em Portugal quando tinha apenas 8 anos.A inspiração de Waddington foi a história de Rui Pedro, um rapaz de 11 anos que desapareceu em Lousada em 1998.O argumento nasceu há cerca de uma década e o realizador diz à, pelo telefone, que "o guião teve algumas alterações ao longo destes últimos 10 anos". Razões? "Os filmes demoram a ser feitos por variadíssimas razões. Assim fiz o filme com mais maturidade, mais experiência. Se tivesse feito um ano a seguir a ter escrito o guião, eu não conseguiria ter tão apuradas as relações entre aquelas personagens nem a profundidade daquelas ideias que subjazem à história mas não são explicáveis."Quando a identidade de Patrick é descoberta, um inspetor português aparece, para o trazer de volta à sua família. Fica subentendido que Patrick terá de dar pistas sobre o raptor, mas aí começa a ponta do grande novelo que se começa a desvendar. O regresso a casa é tudo menos pacífico: Patrick/Mário vive no confronto de ter de aprender a ser uma outra pessoa.Tem de voltar a ser Mário, mas já esqueceu o que é ser Mário. Essa criança ficou para trás. Há outra, Patrick, construída à imagem do seu raptor, que não consegue deixar de ser Patrick. É um duelo constante. Foi bom regressar a casa?"A pior coisa que podia ter acontecido àquela mãe e àquele filho foi juntá-los. E isto tudo acontece porque as pessoas acham que estão a fazer o bem. O nosso mundo funciona muito assim, as pessoas que acham que estão a fazer o bem, às vezes estão a piorar as coisas. Ele não tem as ferramentas sociais, ele não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com o ciúme, com o amor, porque todas as informações que lhe foram dadas, tudo a que ele foi sujeito, são coisas completamente ao contrário do que é tido como os padrões normais, para a maioria de nós.Daí que as reações dele sejam agressivas, ele está sempre na defensiva." No meio de uma resposta, Gonçalo Waddington diz-nos como ver Patrick, o filme, e Patrick, a personagem: "O espectador tem de aprender o código do filme."Não é um filme sobre o raptor, é sobre o raptado, sobre quem nasce nesse momento e quem fica para trás: "Temos de ver que ele é alguém que até aos 8 anos viveu com um pai e uma mãe, tia e prima, num porto seguro e, de repente, é-lhe retirado tudo isso e passa a viver com alguém que foi o seu amigo, pai, mãe e amante. Foi tudo numa pessoa só. Às tantas, as memórias boas, o cheiro da mãe, de casa, a figura do pai, a voz da prima, tornam-se memórias más, ele tem de as apagar e criar memórias novas. Mal ou bem, ele criou uma relação afetiva e muito forte com aquele homem."