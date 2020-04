Depois de ter vencido, no final de fevereiro, o Prémio da Crítica Internacional – FIPRESCI, na Berlinale, onde teve a sua estreia mundial, a primeira longa metragem da realizadora portuguesa Catarina Vasconcelos, A Metamorfose dos Pássaros, um inovador filme narrado e ficcionado a partir das suas memórias e das memórias do seu pai, focado na história de amor dos seus avós, acaba de ganhar também o Prémio de Melhor Filme no mais importante festival de cinema da Lituânia.O filme integrou a programação de onze obras da competição do Festival de Vilnius, cuja 25.ª edição decorreu de 19 de março a 2 de abril, em formato digital, com um júri composto por Rugile Barzdžiukaite, (realizadora e artista visual, Lituânia), Evgeny Gusyatinskiy (programador, Rússia), Boyd van Hoeij (crítico, Holanda), Jonas Holmberg (director do festival de Göteborg, Suécia) e Katarzyna Sinarska (distribuidora, Polónia)."É com grande felicidade que recebo a noticia do prémio para melhor filme em Vilnius. Este momento tão único que vivemos e que está a trazer tantas dificuldades a tantos sectores, entre os quais o nosso sector da cultura, fez com que os festivais e os filmes que estão agora a estrear tivessem de encontrar novas formas para se realizarem. Não sendo o visionamento online a forma para a qual os filmes foram feitos, creio que foi a forma encontrada para que em Vilnius se pudesse continuar a realizar o festival. O cinema é uma celebração, e embora estes tempos não sejam de celebração, creio que é importante que os filmes e os festivais nos continuem a lembrar disso. E que daqui a uns tempos possamos todos voltar às salas de cinema", declarou a cineasta, que antes realizou Metáfora ou a Tristeza virada do Avesso, uma obra igualmente baseada na sua vida pessoal.A Metamorfose dos Pássaros já teve estreia em festivais nos Estados Unidos e na Rússia, e está programado em mais de 14 festivais internacionais.