O cocktail de camarão atualizado: a salada que é a minha desculpa para comer ketchup

Em scroll infinito pela internet, dei com um molho pecaminoso numa receita e cocktail de camarão. Os seus mais generosos ingredientes eram ketchup e molho de rábano e foi esta boda que me interessou — o resto era uma lista infinita de ingredientes e estava fora de questão tê-la toda em casa. O plano era, portanto, arranjar uma desculpa para comer ketchup com rábano — um molho doce e simultaneamente uma lambada de vivacidade ácida. Pareceu-me que este meu desejo infantil se disfarçaria bem lhe colocasse tanta coisa à volta que justificasse a categoria salada.

A ideia de jantar o clássico cocktail de camarão causava-me sentimentos contraditórios. É uma entradinha festiva, gulosa, e tem aquele ar ultrapassado e kitsch de quem é servido em tacinhas facetadas e comido com garfos de sobremesa por velhinhos elegantes — tudo coisas queridas ao meu coração. Não alimenta nada e ainda tem a desfaçatez de abrir o apetite — isto desilude-me muito. Não me pareceu que pudesse ser uma refeição sem que lhe acrentasse víveres.

Tentei, além disso, manter o que há de vencedor num cocktail de camarão — mais ou menos tudo. O que pode ofender é uma alface morta, cortada muito miudinha e assassinada uma segunda vez quando foi embrulhada e deixada a repousar num mar de molho. A beleza da solução para este problema é que além de manter os verdes vivaços, reduz ao mínimo o trabalho do cozinheiro: é só meter os ingredientes todos numa travessa e cada um monta tudo no prato (e se quiserem que assassinem os outros verduras, é lá com eles, e o cozinheiro não terá de arcar com esse peso — é a chamada "comida interactiva").

cocktail de camarão catarina moura

Os camarões até podem ser daqueles mesmo pequenos e que parecem ter sido criados em laboratório, passam bem no teste — não nos esqueçamos que a ideia é comer molho, o resto é texturas; os verdes podem ser praticamente os que estiverem à mão e um hidratozinho dará a sensação de estarmos repletos. O vermicelli, uma massa finíssima de arroz que não sabe a grande coisa, pareceu-me uma boa opção. Além de que se faz sozinho e nem sequer é possível ficar sobrecozinhado — é só hidratá-lo em água tépida ou morna durante uns minutos.

Já na mesa, notará que comer e servir o vermicelli é desafiante, pode ser uma dor de cabeça. Quero dizer: divertido… PODE SER DIVERTIDO. Os fios muito compridos ficam todos enrolados e para os tirar da travessa há que esticar o braço para o alto; às vezes até é preciso que a pessoa se levante. Que divertido. Que animado. Faça isto com as mãos. Lave bem as mãos. Aqui tem o seu prato festivo de quarentena.

Ingredientes (2 pessoas)

-100g vermicelli

-½ alface (e adicione folhas à vontade — agriões, rúcula, etc.)

-feijão de rolinho

-300g de camarão

-Crackers (porque não?)

-Flor de Sal

-Pimenta

Para o Molho:

-½ chávena de ketchup

-1 colher de sopa de molho de rábano

-1 colher de chá de mostarda de Dijon

-Sriracha/Tabasco/Qualquer molho picante a gosto

-Sumo de meio limão a gosto

Preparação:

Hidrata-se o vermicelli conforme as informações da embalagem (antes de escorrer confirme que está maleável, com a consistência desejada). Separe as folhas da alface (as folhas mais crocantes do coração da alface são ficam aqui particularmente bem) e lave-as; reserve-as sobre um pano de cozinha para irem escorrendo. Coza os camarões por poucos minutos (dependendo do calibre que escolheu). No caso de ter escolhido camarões congelados muito pequenos, bastará colocá-los em água quente com o lume desligado, para não os sobrecozinhar. Escalde o feijão de rolinho e em seguida salteie-os em azeite bem quente. Depois do lume desligado tempere com flor de sal e pimenta preta acabada de moer.

Numa taça mexa todos os ingredientes do molho. Prove e ajuste os sabores para atingir um equilíbrio que lhe agrade — para um molho menos doce, adicione mais sumo de limão; regule o picante a gosto.

Construa a travessa a partir da taça de molho — é para isso que aqui estamos — e termine com raspa de limão sobre todos os ingredientes dispostos.