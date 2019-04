"Dar mais importância ao adjetivo [homossexual] que ao nome [homem], não é bom", afirmou o Papa numa audiência.

O Papa Francisco disse a um homem homossexual que quem exclui as pessoas com a sua orientação sexual "não tem um coração humano". Numa audiência com celebridades britânicas, no âmbito de um programa da BBC, o Papa respondeu ao comediante Stephen K. Amos.

Amos, de 51 anos, contou o que sentia: "Perdi a minha mãe, há três meses enterrei a minha irmã gémea, ambas eram muito religiosas. Para mim, chegar a esta peregrinação, sendo não religioso, eu procurava respostas e fé. Mas enquanto um homem homossexual, não me sinto aceite."



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/stephenkamos?ref_src=twsrc%5Etfw">@stephenkamos</a> confronts the Pope about feeling rejected from Christianity because of his sexuality. ?<a href="https://twitter.com/hashtag/Pilgrimage?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Pilgrimage</a> | 9pm | <a href="https://twitter.com/BBCTwo?ref_src=twsrc%5Etfw">@BBCTwo</a> | <a href="https://t.co/yb43mVSdm3">https://t.co/yb43mVSdm3</a><a href="https://twitter.com/hashtag/CrossingDivides?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CrossingDivides</a> <a href="https://t.co/K1o68WPVDu">pic.twitter.com/K1o68WPVDu</a></p>— BBC Two (@BBCTwo) <a href="https://twitter.com/BBCTwo/status/1119148631599329280?ref_src=twsrc%5Etfw">19 de abril de 2019</a></blockquote>

O Papa Francisco respondeu-lhe em italiano: "Dar mais importância ao adjetivo [homossexual] que ao nome [homem], não é bom. Somos todos seres humanos e temos dignidade. Não interessa quem se é, ou como se vive a vida – não se perde a dignidade. Há pessoas que preferem selecionar ou excluir outras por causa do adjetivo. Estas pessoas não têm um coração humano."

Francisco deixou ainda um pedido. "Aos que são crentes, rezem por mim. Aos que não acreditam, que me possam desejar uma boa viagem, e que eu não desiluda ninguém", disse.

De acordo com o jornal Mirror, Stephen depois de falar com o Papa constatou: "Ele deu-me fé na Humanidade. Sabe que a sua resposta à minha questão… terá ramificações em todo o mundo."