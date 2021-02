O voluntariado, na primeira pessoa

Afonso Vilela chegou a cozinhar 1500 refeições por dia para organizações que apoiavam pessoas carenciadas; Helena Correia comprometeu-se cuidar de idosos com Covid, assim que soube que num lar procuravam ajuda; Eva Carolina Seiça escolheu doar o seu tempo como tripulante ambulância; Pedro Rocha fez compras para desconhecidos que tinham medo, até, de lhe abrir a porta de casa. Quatro das inúmeras pessoas que responderam à pandemia com o voluntariado contam por que decidiram fazê-lo e como viveram ou vivem num mundo dominado pela Covid-19.



"Foi impressionante e, talvez, único"

Afonso Vilela, ator, apresentador, Chef, 50 anos

Póvoa do Varzim

"Já era normal ser convidado por associações de âmbito social para promover eventos e participar em angariações de bens. Além disso, faço parte de outras em que trabalho de forma mais ou menos regular. Digo isto para que se perceba que o mundo do voluntariado estava longe de me ser estranho.



E, ainda assim, aquilo que vivi em março, abril, maio e junho de 2020 foi absolutamente excepcional. Pela enormidade do desafio e do trabalho, pela generosidade e entrega do grupo de pessoas de que fazia parte, pelo movimento de solidariedade que a ação de uns poucos gerou, pelo espírito de união. Uma união singular, excepcional.