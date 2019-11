O que significam os novos dados da pobreza em Portugal?

Há uma descida constante, nos últimos quatro anos, da taxa de risco de pobreza em Portugal, mas "é pouco expressiva, só de 0,1% face a 2017" e na verdade "estamos na mesma ou até mais pobres, porque os indicadores mostram uma novidade, que é o facto de o emprego não ser uma salvaguarda em relação ao risco de pobreza", de acordo com Sérgio Aires, sociólogo especializado na área, atualmente a trabalhar como eurodeputado (pelo Bloco de Esquerda) em Bruxelas. Mais: "O desemprego diminuiu mas isso não teve um impacto positivo na erradicação da pobreza, devido ao aumento do trabalho precário em variados setores. Especialmente na área das telecomunicações, as empresas são muito rentáveis mas continuamente exploram os trabalhadores."

Porque é que isto acontece? Por um lado, os jovens que entram no mercado de trabalho, depois do investimento escolar, na sua maioria ainda a viverem em casa dos pais, "aceitam condições indignas, sem contratos ou com contratos que não respeitam nada". Por outro, "o País atrai imigrantes de países com limiares de pobreza ainda mais baixos, que aceitam rendimentos menores que o salário no mínimo e condições precárias, sem acesso, sequer, a cuidados de saúde". E é nisto que assenta o modelo de crescimento económico do País: "Interessa aos investidores, incluindo internacionais, montar aqui as suas empresas. Criam empregos, sim, mas não pagam o que deveriam, porque as pessoas aceitam trabalhar por qualquer preço, a fazer qualquer coisa, em qualquer circunstância. Afinal, pouco é melhor que nada, é o que pensam, e não há solução para este problema. O paradigma do crescimento económico depende deste mercado de trabalho de precariedade. Há milhões de pessoas sem qualidade de vida, que não vivem, apenas sobrevivem."

Opinião semelhante tem Alexandra Lopes, socióloga também especialista na área, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto: "Há indicadores alarmantes, que provam que estes dados do INE, que destacam o aumento do valor do limiar da pobreza, situando-se agora em 501 euros, são só para o País ficar bem na fotografia. A estatística não é um exercício neutro. Não interessa aos governos – e estes dados são trabalhados a partir das percentagens pré-definidas pelo Eurostat, portanto são de nível europeu – atacar a raiz do problema, que é estrutural e tem a ver com uma tradição antiga de salários baixos que de certa forma legitima a ausência de mudanças realmente relevantes."

Uma estatística realista implicaria aumentar para 70 por cento a taxa de dispersão da pobreza, (atualmente em 60 por cento), "mas isso empurraria muita gente que está acima do limiar lá para baixo e provavelmente teria de se assumir que 25 por cento da população portuguesa – isto é, uma em cada quatro pessoas – vive na linha da pobreza".

Politicamente, não interessa – porque isso implicaria tomar medidas, a nível de apoios, que depois aumentariam a despesa pública e a carga fiscal, medida particularmente impopular – chamar a atenção para um facto: é que "quem tem um rendimento de €502 – apenas €1 acima do tal limiar da pobreza – já tem um rendimento acima do valor considerado para o acesso a benefícios estatais e apoios da Segurança Social". Isto faz com que "muitas famílias vivam numa situação muito complicada, sem poder pedir apoios porque os seus rendimentos não são suficientemente baixos, mas sem a mínima qualidade de vida… e nem contam para as estatísticas, desaparecem, só porque têm 550 ou 600 euros mensais".

"Chamo a atenção para a pobreza energética, por exemplo, que é um flagelo no nosso País", acrescenta a socióloga. De acordo com os novos dados – que são relativos a 2018, portanto atrasados estando nós quase em 2020, o que revela "outro tipo de pobreza, estrutural, nas nossas instituições", como alertou à SÁBADO Sérgio Aires – quase 20 por centos dos portugueses não tem "capacidade para manter a casa adequadamente aquecida". Ora, "viver numa habitação inóspita, geladas, com humidade, etc., tem impacto na qualidade de vida das pessoas, nomeadamente na saúde", salienta Alexandra, referindo também que "as estatísticas não discriminam os contextos de vida". Ou seja, "é verdade que os gastos com a habitação são mais elevados em Lisboa ou no Porto, mas isso não significa forçosamente que, com o mesmo rendimento, uma pessoa que more numa vila do interior seja mais rica, porque possivelmente gasta a diferença, mensalmente, em transportes, só para ter cuidados de saúde, que são a 80 quilómetros de distância".

É a velha questão, lembra Aires: "As pessoas têm de optar… se compram comida, ou os medicamentos da farmácia, ou se pagam a luz ou as dívidas que muitas vezes têm. Em Portugal, ganha-se pouco, não é novidade, portanto mesmo as pessoas que estão empregadas, podem ser pobres… e não só as que ganham mal. Basta ter uma família com dependentes a cargo, de filhos a pessoas com deficiência ou idosos com baixas reformas. Pode até levar para casa 1.200 euros, mas o dinheiro dividido per capita revela-se insuficiente."

Pelo menos, com a introdução da taxa de risco de pobreza ou exclusão social (que conjuga as condições de pobreza relativa e de situação de privação material severa, com o conceito de intensidade laboral per capita, que é recente nesta estatística – e se situa nos 21,6% e não nos anunciados 17,2% (focado apenas no valor dos rendimentos) –, isso já está a ser minimamente tido em conta. Mesmo assim, não diz tudo. A verdade é que, embora as estatísticas digam que o risco de pobreza baixou 0,1%, de 17,3% para 17,2%, estamos na mesma... ou pior.